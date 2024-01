Gripai pieņemoties spēkā, slimnīcas ievieš drošības pasākumus

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā gripas epidēmijas laikā jālieto sejas maska

Piektdien, 12.janvārī, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) izsludināja gripas epidēmiju, kas nozīmē, ka saslimstība ar gripu Latvijā turpina pieaugt. Lai pasargātu pacientus un veselības aprūpes speciālistus no inficēšanās ar gripu un Covid- 19, līdz epidēmijas beigām Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā pacientus atļauts apmeklēt, tikai valkājot sejas masku vai respiratoru.

Pacientus slimnīcā var apmeklēt darba dienās no plkst.16 līdz 18, kā arī brīvdienās un svētku dienās - no plkst.11 līdz 13 un no plkst.16 līdz plkst.18.