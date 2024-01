Noskaties ⟩ "Honda" jaunais alfabēts. Kā ziemā uzvedas krosovers ZR-V?

Četrarpus metrus garais ZR-V ražots uz vienas platformas ar vienpadsmitās paaudzes "Honda Civic" un dala ar to kā salona arhitektūru, tā vienīgo hibrīddzinēju. Par to gan nav vērts saskumt, jo katrā ZR-V patiesībā darbojas veseli trīs motori. To summārā jauda ir 184 ZS, un tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.