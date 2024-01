Vairāk nekā divi miljardi eiro – vai veselības budžets spēs šogad nosegt visas vajadzības?

Viens no risinājumiem būtu daļu no praktizēšanās laika aizvadīt reģionālajās slimnīcās un ambulatorajos centros. Tādam “piespiedu darbam” aktīvi iebilda jaunie ārsti, kurus atplestām rokām gaida galvaspilsētas slimnīcas, privātās klīnikas un ārstu prakses, tāpat daudzus vilina Eiropas un Skandināvijas darba tirgus – citas algas un darba apstākļi. Karš Ukrainā ļāva Latvijas mediķu rindas papildināt ar speciālistiem no kara plosītās valsts. Mēs ieguvām ļoti zinošus un profesionālus mediķus, taču kopējo iztrūkumu, protams, mums neizdevās aizpildīt.