Ekonomisti: Ņemot vērā ģeopolitisko nenoteiktību, nepieciešams veikt budžeta izdevumu radikālu izvērtēšanu

Latvijas vispārējās valdības budžeta deficīts samazinājās no 7,2% no IKP 2021.gadā līdz 4,6% 2022.gadā, savukārt vispārējās valdības parāds samazinājās no 44% no IKP 2021.gadā līdz 41% 2022.gadā. Saeima budžeta deficītu 2023.gadam tika apstiprinājusi 4,2% no IKP apmērā. Atbilstoši Eiropas Komisijas novērtējumam 2023.gadā tas sagaidāms 3,2% apmērā no IKP. Savukārt valsts budžets 2024.gadam sagatavots ar deficītu 2,8% apmērā no IKP.