Noskaties ⟩ Latvija vadīs starptautisku dronu koalīciju, bet vietējie uzņēmēji vēl nav saņēmuši nekādus signālus par iecerēm palielināt ražošanas apjomus

Ukrainas armijas virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs pērn publicēja savus secinājumus par to, kā valsts bruņotajiem spēkiem jāmainās un kāda palīdzība ir visakūtākā. No pieciem galvenajiem virzieniem divi ir saistīti ar droniem. Tos vajag labākus un vairāk, un vajadzīgas labākas sistēmas, kas pārtvertu Krievijas dronus, bet ukraiņu bezpilota lidaparātiem ļautu pārvarēt slāpēšanu.

Latvijas gaisa spēku mācību centra komandieris, majors Modris Kairišs skaidro, ka tieši droni šobrīd nodrošina lielāko daļu informācijas par pretinieku, aptuveni 80-90%, atkarībā no izvietojuma. Kādreiz to darīja cilvēki - līšus izlūkvienības aiz mājām, krūmiem, kalniem gāja skatīties, kur ir pretinieks, šobrīd pietiek palaist dronu. Kad nepieciešams, dronus izmanto kā kinētisko spēju, piestiprinot pie viņiem lādiņus vai nometot no viņiem lādiņus, vai vedot pa jūru lādiņus.