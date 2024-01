Zelta vērti iemesli, kāpēc “sausais mēnesis” tev liks justies labāk!

"Sausais janvāris", "sausais gada sākums", "atturēšanās mēnesis", "detokss no alkohola" - ir dažādi apzīmējumi kā mēs dēvējam laiku, kad nolemjam strikti atturēties no alkohola lietošanas. Kāpēc cilvēki to izlemj darīt un kāds ir ieguvums?