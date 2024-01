Iedvesmojies no slavenību ceļojumu stāstiem

“Santjago ceļš: plāksteris pēdām un sirdij” – tā saucas viena no ceļotājas Zanes Eniņas grāmatām, un tā tik precīzi ieskicē šī ceļa būtību. Šis ceļš ir kā koncentrēta dzīves skola, kas dod to, ko vajag, nevis to, ko gribas… Ja vēlies kļūt par pilgrimu* un esi apsvēris doties Santjago ceļā, tad 3. februārī plkst. 16.00 izstādē “Balttour 2024” ieplāno tikšanos ar iedvesmojošo ceļotāju, blogeri un grāmatu autori Zani Eniņu. Viņa dalīsies pieredzē par Santjago ceļu – kuru no maršrutiem izvēlēties, kā sagatavoties ceļam un kāpēc doties tieši šajā ceļā? Starp citu, Zane ir apmeklējusi vairāk nekā 80 valstis, lielākoties ar mugursomu plecos, nakšņojot pie vietējiem, “īkšķojot”, strādājot brīvprātīgā darbu un darot lietas, kas ļauj pilnvērtīgāk iepazīt vietējo dzīvi. *Buen camino!