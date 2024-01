Ministrija informējusi valdību par bērnu stāvokli Latvijā

LM ziņojumā minēts, ka pēc VP sniegtajiem datiem 2022.gadā, salīdzinot ar 2021.gadu, palielinājies bērnu skaits, kuri cietuši no cietsirdības un vardarbības. To skaits pieauga par 15, sasniedzot 99. Par 45 gadījumiem, pieauga arī no seksuālās vardarbības cietušo bērnu skaits, sasniedzot 121, bet par 31 gadījumu pieauga no izvarošanas cietušo bērnu skaits - 61.

Vienlaikus samazinājies bērnu skaits, kuri cietuši no pamudināšanas iesaistīties seksuālās darbībās - to skaits samazinājās par 40, sasniedzot 10. Tāpat par 20 gadījumiem samazinājies to bērnu skaits, kas cietuši no pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas, intīma rakstura izklaides ierobežošanas un pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšanas - 34.

Vērtējot statistiku par to, kādas personas visbiežāk veica vardarbību pret bērniem, kuri 2021. un 2022.gada laikā saņēma sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, LM norāda, ka bērni, pārskata periodā, visbiežāk vardarbību piedzīvojuši ģimenē.

Vardarbības veicēju skaits pret 2021.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no prettiesiskām darbībām cietušajiem bērniem - 684, 2022.gadā - 1057, no tiem 2021.gadā varmākas 242 gadījumos bija tēvi, mātes - 184 gadījumos, abi vecāki - 258 gadījumos. 2022.gadā - 328 gadījumos varmāka bija tēvs, māte - 247 gadījumos, abi vecāki - 482 gadījumos.