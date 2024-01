Uzturlīdzekļu garantiju fonds turpmāk varēs saņemt informāciju par parādnieku saistību apmēru pret citiem kreditoriem

Otrdien, 23. janvārī, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā no kredītinformācijas birojiem tiks saņemtas, glabātas un aktualizētas ziņas par parādnieku Uzturlīdzekļu garantiju fondā. Tāpat noteikumu projekts nosaka kritērijus, kad ziņas no Fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra tiek dzēstas.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) norādījusi, ka ne visi vecāki Latvijā izturas vienlīdz atbildīgi pret savu bērnu nākotni, bet atstāj to valsts ziņā. Lai fonda administrācija varētu pārliecināties, ka uzturlīdzekļu parāda atmaksas nosacījumi atbilst parādnieka mantiskajam stāvoklim un maksātspējai, no šī gada 1.februāra fonda administrācija saņems ziņas no kredītinformācijas birojiem par parādnieka maksājumu saistību apmēru pret citiem kreditoriem un šo saistību izpildes datumiem.