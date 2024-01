Jau ziņots, ka Stepanova SM valsts sekretāres pienākumus pilda no 2020.gada 11.februāra. Savukārt no 2015.gada līdz 2019.gada martam viņa bija Valsts kontroles padomes locekle, bet iepriekš - no 1996.gada - strādāja Finanšu ministrijā (FM), kur ieņēma amatus nodaļu un departamentu vadībā. No 2006.gada viņa strādāja par FM Budžeta departamenta direktori, liecina informācija LETA arhīvā.