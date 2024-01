Lukašenko atkal atlidojis pie Putina

Lukašenko līdzīgi kā Putins izceļas ar dažādiem bieži vien realitātei neatbilstošiem paziņojumiem. Piemēram, 20.janvārī viņš pavēstīja, ka Minska saņēmusi no Krievijas “Iskander” raķetes, kas tagad ir tās rīcībā.

“Šādus kompleksus kā “Iskander” mēs saņēmām no krieviem, par viņu naudu - lai gan mēs viņiem maksājam no citiem kontiem - mēs esam saņēmuši tādus kompleksus kā “Iskander”. Īpaši bīstams ierocis... Es parakstīju dekrētu par šo ieroču izmantošanu. To var izmantot tikai ar prezidenta piekrišanu,” sacīja Lukašenko.