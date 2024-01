Daļa iedzīvotāju maldīgi uzskata, ka kukaiņu kodumi var inficēt ar HIV

Viens no mītiem vēsta, ka no kukaiņa koduma var inficēt ar HIV. "Papardes zieds" norāda, ka tas nav iespējams, taču tikai trešdaļai iedzīvotāju ir minimālas apmierinošas zināšanas par HIV. Savukārt 35% iedzīvotāju nespēj atbildēt uz apgalvojumu, vai no kukaiņu koduma tas ir iespējams.