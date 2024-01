Tramps uzvaras gadījumā gatavs veikt "ekonomisku uzbrukumu" Ķīnai

Izdevums norāda, ka par to liecina eksprezidenta publiskie izteikumi, kā arī viņa paustie uzskati privātajās sarunās. Tā, piemēram, privātajās sarunās Tramps apsver iespēju noteikt importa nodokli Ķīnas precēm 40 vai pat 60% apmērā no to vērtības. Pēc analītiķu teiktā, ASV un globālajai ekonomikai šo plānu īstenošanas gadījumā būs daudz smagākas sekas nekā Trampa pirmās prezidentūras laikā notikušā tirdzniecības kara gadījumā.