Kas izskatās pēc blaugznām, ne vienmēr tāds ir

Aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa stāsta par to, kā atšķiras blaugznas no sausas galvas ādas un kā pareizi šos gadījumus ārstēt.

Kas ir blaugznas?

Blaugznas ir atmirušas ādas daļiņas, kas zvīņu veidā lobās no galvas ādas, radot ne vien estētiski nepatīkamu ainu, bet arī niezi un iekaisumu. Atkarībā no galvas ādas tipa blaugznas var būt sausas vai taukainas. Sausās blaugznas veidojas tad, ja ādas tauku dziedzeri izstrādā pārāk maz sekrēta, bet taukainās – ja sekrēta ir pārmēru daudz. Sausās blaugznas parasti ir baltas un sīkas, līdz ar to nav tik labi pamanāmas, turpretī taukainās blaugznas ir lielākas, plēkšņveidīgas, to krāsa ir tumšāka.