No amata atstādinātais bijušais Rēzeknes mērs Bartaševičs savās finanšu neizdarībās joprojām vaino citus

Bartaševičs apgalvo, ka Rēzeknes finanses nepamatoti esot paliktas "zem mikroskopa", lai arī par "vairāku miljonu budžeta deficītu, interešu konfliktiem, stingru taupības pasākumu ieviešanu" tiekot runāts arī citās pašvaldībās. Rēzeknes politiķis saskata "īpašu attieksmi" pret Rēzekni un "politisko spiedienu no valdošās partijas puses", kuras konkrēti vārdā gan viņš nenosauc. Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) ir skaidrojis, ka izaicinājumi sabalansēt budžetus tiešām ir vairākām pašvaldībām, taču tās atšķirībā no Rēzeknes spēj pildīt uzņemtās finansiālās saistības.

Bartaševiča ieskatā, savukārt valsts liedzot pašvaldībām finanses - pēc viņa ziņām, pēdējos gados pašvaldību budžetu daļa konsolidētajā valsts budžetā esot samazinājusies no 19,6% līdz 16,4%. Bartaševičs atkārtoti uzstāj, ka Rēzeknes finanšu problēmas izrietot no lēmumiem un norisēm, kas neesot atkarīgas no domes - no minimālās algas palielināšanas, izdevumu pieauguma pedagogu algām, cenu kāpumu energoresursiem un pakalpojumiem iepirkumos, procentu likmju pieauguma no Valsts kases ņemtajiem aizņēmumiem, pašvaldības policijas izveides, deinstitucionalizācijas projektā ieviesto pakalpojumu uzturēšanas.