Kuldīgas zemnieki: Valsts solīto atbalstu neesam saņēmuši

Patlaban visiem lauksaimniekiem, neatkarīgi no to darbības nozares un saimniecības lieluma, klājas ļoti smagi, un no valsts puses solītais atbalsts kaut vai tālredzīgu lēmumu pieņemšanā nav īstenojies, sacīja Kuldīgas novada lauksaimnieku atbalsta grupas viens no iniciatoriem un zemnieku saimniecības "Kalna Rinkas" īpašnieks Ēriks Pucens.