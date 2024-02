Kanāda varētu nodot Ukrainai “gaiss-zeme” raķetes, kuras tā plānoja utilizēt

Kanādas Nacionālās aizsardzības ministrija piektdien atzina, ka raķetes tiek izskatītas kā daļa no iespējamās turpmākās militārās palīdzības paketes. Aizsardzības amatpersona gan sacīja, ka problēma ir tā, ka, lai gan Kanādai joprojām ir desmitiem tūkstošu raķešu un to dzinēju, ne visām no tām ir kaujas galviņas.