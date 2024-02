Foto ⟩ Aizritējis labdarības koncerts "Brīvi (no)dzīvot" nedziedināmi slimu cilvēku aprūpei

Savukārt ārste Andra Levite koncerta laikā atgādināja, cilvēkam beidzamā dzīves posmā ir citas prioritātes, citas prasības un cerības nekā cilvēkam ar akūtu saslimšanu. Slimnīcas palātā šīs mirstošā cilvēka prasības pilnvērtīgi izpildīt nav iespējams. "To, ko nevar, un pēc mana uzskata arī nevajag, nodrošināt akūto gadījumu slimnīcām, to var hospiss. Mēs visi iesim šo pēdējo ceļu. Tādēļ ir labi zināt, ka būs vieta, kur varēsim cieņpilni aiziet no šīs dzīves," teica Andra Levite.