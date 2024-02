NOSKATIES ⟩ Vai Rīgai būs jāatsakās no apvedceļa pārbūves un Dienvidu tilta turpinājuma izbūves?

Taču, uz aizvien vēlāku brīdi nobīdoties lieliem ieguldījumiem, problēmas solās būt praktiskajā izpildes pusē, piemēram, ar būvniecības nozares spēju tikt galā. To apliecina arī tādi bēdīgi piemēri kā kavēšanās un citas problēmas ar Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa vai Iekšlietu ministrijas Katastrofu centru būvēm. Ko iesākt ar būvniecības nozari - arī par to spriests pēdējā fondu komitejas sēdē. "Ar to būvniecības jaudu, kas mums ir šobrīd un to, kādā tā stāvoklī ir pēc karteļa likumdošanas, ar to mēs tālu netiksim," saka Ašeradens.