NOSKATIES ⟩ Būvnieku karteļa lieta: vairākus uzņēmumus neapmierina, ka tiesā kā pierādījumi kalpojušas arī noklausītas sarunas

No šīm desmit kompānijām naudas sods netika piemērots vien SIA "RBSSKALS Būvvadība", jo tā tika likvidēta vēl pirms KNAB veiktajām kratīšanām. Savukārt SIA "Velve", kuru būvnieku sarunās pārstāvēja Māris Martinsons, apņēmās Konkurences padomes lēmumu nepārsūdzēt, tāpēc tai piespriesto naudas sodu samazināja. Visas pārējās astoņas firmas sodus apstrīdēja Administratīvajā apgabaltiesā.

Komentējot spriedumu, Administratīvajā apgabaltiesā "de facto" norādīja: "Apgabaltiesa atzina, ka KP bija tiesīga pārkāpuma pamatošanai izmantot no kriminālprocesa iegūtu slepeni noklausītu fizisko personu sarunu ierakstus un ka šie pierādījumi ir pieļaujami. Apgabaltiesa arī atzina, ka KP ir pareizi identificējusi sarunās piedalījušās personas. Vērtējot to, vai KP iegūtie pierādījumi ir pietiekami pārkāpuma konstatēšanai, apgabaltiesa atzina, ka tirgus dalībnieki ilgstošā laika periodā ir īstenojuši godīgai konkurencei pretējas darbības, vienojoties par lielāko būvniecības iepirkumu sadali un dalības nosacījumiem iepirkumos." Administratīvā apgabaltiesa arī nosprieda, ka būvuzņēmumiem piemērotais sods, kas noteikts solidāri ar to māteskompānijām, ir samērīgs.