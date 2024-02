Deputāti skarbi kritizē Labklājības ministrijas sagatavoto ziņojumu par bērnu stāvokli valstī

Laika posmā no 2018.gada līdz 2022.gadam no noziedzīgiem nodarījumiem cietuši vidēji gadā 523 bērni. Pēc Iekšlietu ministrijas informācijas centra (IeM IC) datiem 2021.gadā par noziedzīgos nodarījumos cietušām atzītas kopā 817867 personas, no tām 50368 bērni, no kuriem 259 mazgadīgas personas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. No noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem, 197 bija zēni, kas ir 19 mazāk nekā iepriekš, bet 304 meitenes, kas ir par 28 vairāk nekā iepriekš.