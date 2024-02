Dzimumu dažādība darbavietā – nosacījums, lai "izgrieztu pogas" konkurentiem?

Šādas komandas pieņem izsvērtākus lēmumus, jo apskata problēmu no dažādiem skatupunktiem, pauž atšķirīgus redzējumus, kā arī apšauba un izaicina esošos pieņēmumus. Vienīgais, kas šādām komandām ir nepieciešams, – vadītāja radīta drošība, lai visiem būtu iespēja izteikt vistrakākās idejas. Tas ļauj izvairīties no vienveidīgas domāšanas un radīt jaunus risinājumus.

Produktu dizaineri mēdz jokot, ka "one size fits some" (tulkojumā no angļu val. – viens izmērs der dažiem). Lielu daļu produktu rada homogēnas komandas, par savu atskaites punktu ņemot "vidējo vīrieti".