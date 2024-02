Pēdējo mēnešu laikā izskanējušas ļoti daudzas versijas par to, kas tad īsti ir vainīgs pie tā, ka Latvijas lauki paliek arvien tukšāki. Nu, tur visādas lauku skolu slēgšanas, pasta nodaļu aizklapēšanas, sliktie ceļi, nepietiekamas subsīdijas lauksaimniekiem un kas tik vēl ne. Visām vainām ir viena kopīga un ļoti izteikta iezīme – vainīgs ir kāds cits. Vai nu pašvaldība, valsts, valdība, ministri, vai arī laikapstākļi, bet vienmēr kāds cits, paši neko.

Bet tās visas ir pilnīgas muļķības. Pēc vairākus gadus ilguša pētnieciskā darba beidzot esmu nonācis pie secinājuma. Esmu atradis patieso iemeslu tam, kāpēc Latvijas lauki izmirst. Gara acīm jau iztēlojos, kā pāris simti John Deere traktoru nobloķējuši visas TVNET biroja izejas un to vadītāji stāv ārā ar lāpām un mēslu dakšām rokās, kliedzot: “Lūsi, nāc ārā un pasaki to mums sejā! Pats droši vien nekad neesi bijis ārpus Rīgas un redzējis govs pļeku!” Bet es to tāpat pateikšu.