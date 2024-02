Ar kiberuzbrukumiem mēs parasti iedomājamies kādu hakeru grupējumu, kas cenšas iegūt jūsu datus. Šis ir tikai viens no kiberapdraudējumu veidiem, jo kiberuzbrukumi var burtiski salauzt sabiedrību. Kādā veidā? Par to intervijā TVNET+ stāstīja viens no starptautiskās drošības kompānijas ESET vadošajiem pētniekiem Righards Cvīnenbergs (Righard Zwienenberg).