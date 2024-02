Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cena kāpa par 50%

Elektroenerģijas cenu pieaugumu noteica 50% kritums vēja elektrostaciju ražošanā Ziemeļvalstīs. Turklāt Ziemeļvalstīs elektroenerģijas patēriņš bija par 14% lielāks nekā nedēļu iepriekš. To ietekmēja gaisa temperatūra, kas bija zemāka par normu, skaidro "Latvenergo" pārstāvji.

Līdzīga situācija bija arī Baltijā - patēriņš pieauga par 5%, tikmēr vēja staciju izstrāde kritās par 55%, un to neizdevās kompensēt ne ar elektroenerģijas ražošanu saules stacijās, kas bija par 10% lielāka, ne ar hidroelektrostaciju izstrādi, kas bija par 14% lielāka. Turklāt enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala samazinājās par 2%, bet plūsmas no Somijas, kur cena pieauga, kritās par 71%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.