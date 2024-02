Sākas pieteikšanās skolēnu erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments"

No 12. līdz 24. februārim 8. un 9. klašu skolēni un skolotāji aicināti pieteikt komandas dalībai ikgadējā AS "Latvenergo" rīkotajā Vislatvijas erudīcijas konkursā "FIZMIX Eksperiments", kurš šogad norisinās jau 29. reizi. Konkursa fokusā ir nākotnes enerģija, aicinot izzināt mūsu planētas resursus un to potenciālo lietojumu nākotnē. Konkurss noslēgsies 13. aprīlī, kad Rīgā, ATTA centrā, norisināsies Latvijas Fizikas festivāls.