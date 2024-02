Interesanti, ka teorētiski šī partija pastāv jau kopš 2005. gada. Tolaik to ar nosaukumu “Savienība Latgales Sirds” izveidoja bijušais Saeimas deputāts Ernests Jurkāns. Tagad partijai nomainīts ne tikai nosaukums, bet arī sastāvs. Droši vien atrast kādu vecu un lieku partiju ir vienkāršāk nekā uztaisīt pašam savu no nulles, tāpēc arī šis viss.

Arī no Latgales sirds partijā tā īsti nekas nav atlicis, un tā vairāk atgādina vienkārši vēl vienu krievu partiju. Principā “Suverēnā vara” ir kā “Saskaņa” no “Wish”. Saraksta līderes ir no “LPV” izmestās Jūlija Stepaņenko un Ļubova Švecova, kā arī Karina “Rolex” Sprūde, kura bijusi Saeimas deputāte no partijas KPV LV, bet iepriekšējās vēlēšanās neiekļuva Saeimā no partijas “KaKa”.