“Apsveicam! Jūs esat uzvarējis konkursā! Piesakieties šeit!” Šādas īsziņas it kā Krustpils kultūras centra vārdā ar saiti, kas, rūpīgi neieskatoties, likās kā īsta, saņēma novada iedzīvotāji, kas patiešām bija piedalījušies Krustpils kultūras centra rīkotajā pasākumu biļešu izlozē.

No citiem krāpniecības gadījumiem šis atšķiras ar to, ka informācija par laimestu tika sūtīta nevis uz labu laimi, kā tas notiek parasti, bet mērķēti – tiem, kas gaida priecīgo ziņu un, to saņēmuši, varētu rīkoties impulsīvi.