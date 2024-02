“Gribu atslābināties un neredzēt cilvēkus. Man dažkārt ir grūti pat padomāt, kad pie manis vēršas. Nezinu, kā to paskaidrot”, LTV saka Marija. Viņa aizstāvēja Mariupoli un gadu pavadīja Krievijas gūstā. Latvijā viņa atgūstas pēc piedzīvotā. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) rehabilitāciju saņēmuši jau 70 Ukrainas karavīri, to skaitā arī 10 bijušie kara gūstekņi. Marija ir viena no viņiem.