Rēzeknes pašvaldībai neizdodas pieņemt bezdeficīta budžetu

Starp piedāvātajiem priekšlikumiem bija atteikšanās no atvaļinājuma pabalsta pašvaldības darbiniekiem, kas tika noraidīta vienā no iepriekšējām domes sēdēm, atteikšanās no brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, kā arī četru dienu darba nedēļa pašvaldības darbiniekiem. Turklāt ietaupījums veidots ar rezervi aptuveni 0,3 miljoni eiro, kas, iespējams, ļautu atgriezties pie piecu dienu darba nedēļas jau pēc dažiem mēnešiem.