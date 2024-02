Turcija pārstājusi maksāt par Krievijas naftu

Problēmas ar Turcijas bankām, kas no pagājušā gada beigām bloķē maksājumu operācijas ar Krieviju, nu tikušas līdz Krievijas naftas eksporta uzņēmumiem. Tie jau ilgāku laiku no Turcijas nav saņēmuši naudu par pārdoto naftu, vēsta aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz avotu vienā no lielākajām naftas kompānijām.