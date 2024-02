Tāpēc, lūdzu, būsim korekti – “0,02 percent of Riga stands with Palestine. 99,98 percent of Riga stands with Israel or do not even care”. Es reāli varētu uz rītvakaru savākt lielāku piketētāju daudzumu ar plakātiem, lai protestētu pret vēsturisko bruģi. Tas tīri tā, lai saprastu, cik liela daļa Latvijas un Rīgas iedzīvotāju uzskata šo par īstu problēmu un palestīniešus par īstajiem cietējiem.