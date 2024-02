2021. gada februāris. Aleksejam Navaļnijam tiek nolasīts spriedums. Viņš stāv stikla būrī. Lai gan viss, ko izdzirdēja pasaule, bija jau paredzams un cerības gaisa, zālē varēja dzirdēt, kā tajā sekundē salūst viena liela, liela sirds. Jūlijas dvēsele asiņoja. Blondā sieviete, kura bija tērpusies kareivīgi sarkanā, cieši skatījās grīdā. Acīs saplūdušās asaras galvu padarīja pārāk smagu, lai to turētu cēli paceltu. Tomēr viņa paskatījās uz dievināto Alekseju, kurš tobrīd uz stikla sienas lēni un apzināti uzzīmēja savai sievai sirsniņu. Vienmēr. Mūžam. Līdz nāve mūs šķirs. Un tā šķīra... Nežēlīgi, jo pat Nāve bija padotā kādam. Šis būs stāsts par mīlestību, kuru neatņems neviens un nekad. Aleksejs un Jūlija.

"Ir pieci no rīta, es no vīra saņemu apsveikumu uz saburzītas papīra lapas. No kolonijas. Mana dzimšanas diena jau ir notikusi - es jau esmu saņēmusi vislabāko dāvanu, kādu vispār varu saņemt. Ikvienam ir grūti laiki. Laikam mums tagad ir nedaudz grūtāk nekā parasti. Bet es zinu, un man nav sevi jāpārliecina, ka esmu ļoti laimīgs cilvēks. Man ir lieliska ģimene, labākais vīrs pasaulē, mīļi bērni - ko vēl var vēlēties?! Vienīgi, lai mēs turpmāk fotogrāfijās atkal būtu četri, nevis trīs," Jūlija savā dzimšanas dienā raksta Instagram kontā.