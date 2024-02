Starptautiskos ekspertus informē par iemesliem problēmām pašvaldību budžetos

Kaminskis norādīja, ka nodokļu reformas procesā valdība solīja pašvaldībām kompensēt zaudējumus piešķirot valsts budžeta vispārējo dotāciju finanšu izlīdzināšanas fondā. Tomēr nākamās valdības šo solījumu nepildīja, rezultātā toreizējo 19,6% vietā no publiskā kopbudžeta ieņēmumiem pašvaldības saņem 16,2%.

Sākot no 2023.gada budžeta atskaitījuma likme pašvaldībām no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ir samazināta no 80% uz 75%, kas rada pašvaldību budžetos vairāk nekā 200 miljonus zaudējumu. Pašvaldības aizņemas kredītus Eiropas Savienības fondu līdzfinansēšanai un iesākto investīcijas projektu pabeigšanai, kā arī inflācijas radīto precu un pakalpojumu izmaksu segšanai.