Šogad notiks pāreja uz divu veidu cietumu sistēmu

Projekts paredz saglabāt pastāvošos pamatprincipus notiesāto virzībai soda progresīvās izpildes sistēmā, nosakot, ka notiesāto virzība soda progresīvās izpildes sistēmā būs atkarīga no izciestās soda daļas, uzvedības un sasniegtajiem resocializācijas rezultātiem. Proti, projekts paredz, ka slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē notiesātajam ir jāizcieš ne mazāk kā viena ceturtā no piespriestā soda, uz mūžu notiesātajiem - ne mazāk kā septiņi gadi, lai pretendētu uz pārvietošanu uz slēgtā cietuma augstāko pakāpi. Arī slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē notiesātajam būs jāizcieš ne mazāk kā viena ceturtā no piespriestā soda, lai pretendētu uz pārvietošanu uz atklāto cietumu.