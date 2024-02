Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" uzsāk jaunās ambulatoro pakalpojumu ēkas būvniecību

”Mūsu mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kompleksu multidisciplināru rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu gan Latvijas iedzīvotājiem, gan pacientiem no Ukrainas ar pēckara traumām. Jaunās telpas un to sniegtās iespējas ļaus mums gan paplašināt pakalpojumu klāstu, gan nodrošināt mūsdienīgu vidi un klīnisko bāzi rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai,” pauž NRC “Vaivari” valdes priekšsēdētāja Margarita Epermane.

NRC “Vaivari” stacionārā pērn ārstējās 4807 pacienti, no tiem 1332 bija bērni un 3475 pieaugušie, savukārt ambulatorajā rehabilitācijā, tajā skaitā dienas stacionārā, gada laikā bijuši teju 14 000 pacienti, no kuriem 10391 saņēma valsts apmaksātus pakalpojumus. 2023. gadā ārstējās arī 107 Ukrainas karavīri ar pēckara traumām, un šogad plānota rehabilitācija vismaz 100 pacientiem no Ukrainas.