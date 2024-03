Kad pēc ziemas baterijas ir tukšas! Pavasara nogurums – kā cīnīties ar to?

Pēc ziemas ir svarīgi kopt un pabarot savu ādu. Aukstajā sezonā ādu noslogo sausais gaiss telpās ar centrālo apkuri un zemās āra temperatūras, tāpēc tagad ādai ir nepieciešama ilglaicīga kopšana. Lai āda būtu elastīga un zīdaina, to nāksies kārtīgi mitrināt un kopt ar barojošiem ķermeņa un sejas krēmiem. "Lai atjaunotu ādas labsajūtu, regulāri lieto mitrinošus līdzekļus: krēmu, losjonu, pieniņu, eļļu. Ķermenim paredzētie kopjošie līdzekļi satur mitrinošas formulas ar augu ekstraktiem, hialuronskābi un dažādiem citiem mitrinošiem faktoriem, kas nodrošina ādai nepieciešamo mitruma līmeni. To sastāvdaļām ir divējāda iedarbība – mitrināt un barot," iesaka farmaceite.

Palutiniet savu ķermeni ar labestību arī no iekšpuses, koncentrējoties uz svaigu un veselīgu pārtiku. "Šīs uzturvielas organismam ir vajadzīgas daudziem vielmaiņas procesiem, kas pavasarī aktivizējas aizvien spēcīgāk. Vēl vairāk: ēdot vieglu uzturu, kas sadalīts vairākās mazās porcijās dienā, ķermenim ir vieglāk sagremot un ātrāk sasniegt maksimālo enerģijas pieplūdumu. Savu uzturu droši var bagātināt ar salātiem, augļiem un dārzeņiem. Tie satur svarīgus vitamīnus un minerālvielas, kas organismam ir nepieciešamas pārejā no ziemas uz pavasari," saka farmaceite. Gādā par spirgtumu un mundrumu - svaigi spiesta sula, kraukšķīgi dārzeņi vai tēja ar ingveru aktivizēs ķermeni no iekšpuses.