Sāksies aptumsumu laiks. Ko visām horoskopa zīmēm sola marts?

Ražīgs mēnesis. Darbi stāsies rindiņā, kādā brīdī varbūt būs grūti, bet tu sekmīgi tiksi galā. Nekautrējies runāt par algas pielikumu, prēmiju vai peļņas pārdali. Prieks pelnīt un prieks tērēt – vari ieplānot kādu lielāku pirkumu mājām, atjaunot pavasara garderobi, iepriecināt mīļos cilvēkus ar ceļojumu vai izbraucienu. Taču atceries, ka pasaulē viss attīstās, un, tikai sekojot līdzi novitātēm, var noturēties viļņa virsotnē. Padomā par Stīva Džoba teikto: "Vai jūs gribat atlikušo mūžu pavadīt, tirgojot limonādi, vai tomēr vēlaties mainīt pasauli?" Droši vien – to otro... Sirdslietās jāuzmanās no pārsteidzības.

Pienācis laiks mainīt to, kas vairs nav pa prātam. Tu esi cilvēks, kas no pārmaiņām nebīstas, taču var gadīties, ka dienas iegājušas rutīnā un slinkums meklēt jaunus ceļus. Var arī rasties šaubas par ieceru dzīvotspēju un ekonomisko izdevīgumu. Apspriedies ar cilvēkiem, kuru viedoklim uzticies. Lai veiksmīgāk realizētu jaunās idejas un spētu veikt pozitīvas pārmaiņas, derētu kaut ko mācīties. Piemēram, apgūt vēl nezināmu svešvalodu, tehnoloģijas, papildināt profesionālās iemaņas. No darba brīvajā laikā nesēdi mājās. Vajag kaut kur aizbraukt, apmeklēt kultūras objektus, skatīt kaimiņzemes.