Indijas naftas kompānijas diktē noteikumus Krievijai un meklē alternatīvas

Kopš 2023. gada oktobra ASV ir noteikušas sankcijas pret 64 tankkuģiem. Kuģu maršrutu izsekošanas rīki liecina, ka vairāki desmiti tankkuģu pēc sankciju ieviešanas vairs nav veikuši naftas pārvadājumus. Savukārt 23. februārī viens no šādiem kuģiem - “Anatoliy Kolodkin” dreifē pie Alžīras krastiem, bet vēl viens - “NS Creation” ir apturējis kravas pārkraušanu jūrā uz dienvidiem no Grieķijas un nav pieņēmis naftu no cita kuģa, liecina “Bloomberg” dati.