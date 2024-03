Ar reklāmas likuma grozījumiem ierobežos nelikumīgas azartspēļu reklāmas

Tāpat Reklāmas likuma viens no uzdevumiem ir aizsargāt personas, kas nodarbojas ar saimniecisko vai profesionālo darbību, no maldinošas reklāmas un normatīviem neatbilstošas salīdzinošās reklāmas un to radītajām sekām, kā arī noteikt nosacījumus, kurus ievērojot, salīdzinošā reklāma ir atļauta, un veicināt godīgu konkurenci. Reklāmas likums ir speciālais likums attiecībā uz vispārīgu prasību, valsts politikas un iestāžu kompetenci noteikšanu reklāmas uzraudzībā.