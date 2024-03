Raidījums: Pasažieru satiksme starp Latviju un agresorvalstīm joprojām ļoti aktīva

Starptautiski neatzītā pašpasludinātā Piedņestra, kas savulaik bija Moldovas teritorija, šonedēļ pieprasīja Vladimiram Putinam aizsargāt Piedņestru no it kā pieaugošā Moldovas spiediena. Šai teritorijai tiešas robežas ar Krieviju nav. Bet, kā apliecina robežsardze, no Moldovas būtiski pieaudzis pasažieru skaits. Šobrīd arī caur Latvijas teritoriju kursē autobusi, kas no Moldovas brauc līdz Krievijas robežai. Tie uzņem un izlaiž pasažierus arī Latvijā. Vai tas var kalpot kā ceļš, lai uz Piedņestru transportētu militārpersonas, neviens nevar atbildēt. 2022. un 2023. gadā šādi Latvijas, Krievijas robežu gadā šķērsoja vairāk nekā 70 tūkstoši katrā virzienā.