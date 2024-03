Noskaties ⟩ Jaunais "Volkswagen Tiguan" ir gatavs pārsteigt

Konkurenti uzmācas gan no zemākiem, gan "premium" segmentiem. Līdz ar to "Volkswagen" cenšas netaupīt uz materiāliem. Vienlaikus jādomā arī par to, kā iekļauties budžetā un saglabāt "Tiguan" cenu pievilcīgu. To var panākt ar ekonomiju mazāk uzkrītošās automašīnas vietās. Kā pirmo izvēlējāmies "Tiguan" ar 1,5 litru e-TSI benzīna dzinēju.