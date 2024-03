Uzņēmēju apsūdz par kokmateriālu importēšanu no Krievijas

Vīrietis apsūdzēts par to, ka viņš kāda Latvijā esoša uzņēmuma interesēs iegādājās un importēja no Krievijas preces, kuru imports Eiropas Savienībā (ES) ir aizliegts. Lietā pie kriminālatbildības saukta arī otra persona - par iepriekš minētā noziedzīgā nodarījuma atbalstīšanu.

Apsūdzētais iegādājās 50 iepakojumus ar 1260 līmētiem kokmateriāliem un importēja tos Latvijā. Minētās preces ir iekļautas ES regulā, kas aizliedz to iegādi un importu, ja to izcelsme ir Krievija vai tās eksportētas no Krievijas.