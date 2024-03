Akne – ne tikai pusaudžu, bet arī pieaugušo bieds

Tāpat ikdienā ieteicams pievērst uzmanību šķietami nebūtiskām ikdienas darbībām vai priekšmetiem. Piemēram, mobilais telefons – vairums cilvēku neaizdomājas, cik patiesībā tas ir netīrs. To ikdienā novietojam uz dažādām virsmām, arī publiskās vietās, un pēcāk to turam piespiestu sejas ādai, radot iespēju baktērijām nonākt uz ādas, un tādējādi arī baktēriju nokļūšanu ādā. Lai no tā izvairītos, ieteicams atcerēties par regulāru telefona tīrīšanu ar dezinficējošiem, bet ādai saudzīgiem līdzekļiem.