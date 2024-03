Ceļoties pedagogu darba samaksai, pašvaldības ietaupa, samazinot slodzi

LIZDA un LPS ir vienisprātis, ka "vēsturiski uzliktais finansējuma slogs uz pašvaldībām" nestrādā, un pedagoga darba samaksu būtu jānodrošina no valsts budžeta līdzekļiem. Ar šādu lūgumu LIZDA un LPS vērsīsies pie Saeimas un valdības pārstāvjiem.

Kā vēstīts, no 1.janvāra visiem pedagogiem, tostarp pirmsskolas pedagogiem, zemākā stundas likme palielināta līdz 9,54 eiro.

Bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa tiek finansēta no pašvaldību budžetiem. Pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai finanšu līdzekļi rodami no pašvaldību budžetiem, kas pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aplēsēm indikatīvi veido 26,2 miljonus eiro.