VIDEO ⟩ Smagā avārija Līčos: viens no šoferiem, iespējams, braucis ar aizsalušu logu

Trīs pamatīgi sadauzītu dažādu "Audi" markas modeļu detaļas uz Rīgas apvedceļa posmā pie Līčiem tika izkaisītas pa visu ceļu. Starp spēkratiem bija notikusi smaga sadursme. Igors, kurš atradās pie busiņa stūres, no iekļūšanas negadījumā izvairījās tikai tādēļ, ka aizkavējās pie luksofora. Līdz ar to palielinājās distance no priekšā braucošā baltā "Audi" džipa. Tomēr negadījuma brīdi viņš redzēja labi un skaidri.