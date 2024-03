Lietuvas izlūkdienesti: Krievija un Baltkrievija cenšas ietekmēt stratēģiski nozīmīgās jomas Lietuvā

Krieviju īpaši interesē informācijas vākšana par stratēģiskās infrastruktūras neaizsargātajām vietām, situāciju stratēģiski nozīmīgajos uzņēmumos un to īstenotajiem projektiem, lasāms ceturtdien publicētajā Lietuvas Valsts drošības departamenta un Aizsardzības ministrijas Otrās izmeklēšanas nodaļas ikgadējā vērtējumā par nacionālās drošības apdraudējumu.

Viens no šāda riska piemēriem ir transporta uzņēmums, kuram bija attiecības ar Baltkrievijas valsts institūtu "Belželdorprojekt" un kompāniju "'Želsvjazprojekt BR", pieminēts Lietuvas izlūkdienestu ziņojumā. Lietuvai stratēģiski svarīga projekta īstenošanas laikā transporta uzņēmums atjaunoja kontaktus ar šo struktūru darbiniekiem un izmantoja tos projekta uzdevumu izpildei, mēģinot to noslēpt no projekta pasūtītāja.