Bija slikti, kļūst vēl sliktāk: "Boeing" draud lielas nepatikšanas

Lidsabiedrības LATAM lidmašīna bija ceļā no Austrālijas uz Jaunzēlandi, un lidojuma laikā notika incidents, ko LATAM sauc par “tehniskām ķibelēm”. Lidmašīna strauji zaudēja augstumu, kā rezultātā daudzi pasažieri guva ievērojamas traumas. Pilotam gan izdevās lidmašīnu pārņemt savā kontrolē un veiksmīgi nosēdināt Oklendas lidostā.

Tiek norādīts, ka “Boeing” šis gads iesākās neveiksmīgi – gada pirmajā nedēļas nogalē “Alaska Airlines” lidmašīnai “737 Max” pēc pacelšanās gaisā notrūka daļa no sānu virsbūves. Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka “Boeing”, ļoti iespējams, “neietiekami bija saskrūvējuši skrūves pie durvju ailas, kam jāpasargā pasažierus no “izsūkšanas” ārā no lidmašīnas avārijas gadījumā”.