Otro gadu pēc kārtas Rīga iegūst godalgas "Financial Times" investīciju reitingā

Laikraksta "Financial Times" reitings salīdzina Eiropas pilsētas un reģionus pēc to ekonomiskajām, finanšu un uzņēmējdarbības stiprajām pusēm, ierindojot Rīgu līdzās Cīrihei Šveicē, Oslo pilsētas reģionam Norvēģijā un Leipcigai Vācijā.

"Prieks redzēt, ka Rīga turpina pulcēt atzinību par savu progresu un attīstību, iegūstot godalgas no "Financial Times" divus gadus pēc kārtas. Tas nav tikai lepnums mums, bet arī apliecinājums mūsu pilsētas pievilcībai un uzticamībai kā ilgtermiņā veiksmīgam investīciju galamērķim. Mūsu stratēģiskā pieeja investīciju piesaistei, pamatojoties uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, kvalitatīva darbaspēka pieejamību un infrastruktūras attīstību, ir guvusi atzinību un stiprina mūsu pārliecību par Rīgu kā vienu no vadošajām investīciju galamērķu Eiropā," sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.