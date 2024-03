Sākta tirdzniecības centra "Minska" izkārtnes demontāža Rīgā

Portāls TVNET jau vēstīja, ka Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA/LRA) saņēmis apstiprinājumu no tirdzniecības centra "Minska" nomnieka un attīstītāja SIA "Apex Investments", ka no 14. marta sāksies centra galvenās izkārtnes "Minska" demontāžas darbi. Par to informēja vicemēra padomniece Elīna Bērziņa.